Schöner klettern mit Gamepad „Assassin's Creed Mirage“: Schleichen und Meucheln in Bagdad

„Assassin's Creed: Mirage“ ist ein kleiner Rücksprung zum Anfang der Spielreihe. Knapper, weniger Laufen, mehr Schleichen, Klettern, Klauen und Meucheln. Dazu gibt es eine in weiten Teilen spannende Hintergrundgeschichte. Wer zwischen all der Action genau hinsieht, findet in der Spielwelt dazu noch einen Haufen liebevoller Details und - in der englischsprachigen Version - auch hochkarätige Voice Actors wie Shohreh Aghdashloo („24“, „The Expanse“) als Stimme der Verborgenen-Meisterin Roshan. In Kürze: Fans kommen auf ihre Kosten, Einsteiger könnten Fans werden.