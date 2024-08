Spiel der Woche „As Dusk Falls“ - eine Grapic Novel zum Spielen

Das Spiel aus dem Londoner Studio Interior/Night hat eine besondere Grafik. Während des Spiels bewegen sich die Figuren nur in einzelnen Bildern. Flüssige oder realistische Bewegungen gibt es nicht. Wer in die interaktive Geschichte von „As Dusk Falls“ eintaucht, der hat nicht selten das Gefühl in einem Graphic Novel vertieft zu sein. Der Titel spielt im Grand-Canyon-Staat Arizona und dort an keiner geringeren Straße als der Route 66. Man füge noch ein schäbiges Motel hinzu, fertig ist der amerikanische Thriller.