Aktuelle Umfrage : Smartphones und Tablets führen in Familien zu Streit

Smartphones und Tablets führen in Familien zu Streit

Baierbrunn Tablet-Computer und Smartphones sorgen laut einer aktuellen Umfrage in vielen Familien mit kleinen Kindern für Streit. 23 Prozent der Eltern von unter Vierjährigen seien oft uneinig darüber, ob und wie ihre Kinder solche Geräte nutzen dürfen, heißt es in der Erhebung des Marktforschungsunternehmens Bilendi.

Genauso viele Eltern gaben bei der Befragung an, dass es deswegen öfter viel Stress in ihrer Familie gebe. 43 Prozent der Befragten hatten mit dem Partner schon einmal Streit, weil ihre Kinder Smartphone oder Tablet-Computer so häufig nutzen.