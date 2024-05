Lange Lebensdauer Akku leer? So laden Sie ihr Smartphone besser auf

Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft für sein iPhone ein nach Apples MFI-Kriterien zertifiziertes Ladegerät. Android-Nutzer können laut „teltarif.de“ auf das Logo des USB Implementers Forum (USB IF) für USB Typ C und den Standard Power Delivery achten. Ladegeräte, die dieses Logo tragen, entsprechen den aktuellen Standards und Spezifikationen und sind für verschiedene Geräte mit USB Typ C-Anschluss geeignet.