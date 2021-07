Ab Samstag : In Deutschland gilt nun das Plastikverbot der EU

Berlin Ab heute greift eine Richtlinie, die helfen soll, Plastikgeschirr und andere Einwegartikel aus dem Verkehr zu ziehen.

Auch Fast-Food-Verpackungen, To-Go-Becher und Wegwerf-Behälter aus Styropor will die EU vom Markt verbannen. Insgesamt umfasst die Kunststoff-Richtlinie aus dem Jahr 2019, die jeder Mitgliedsstaat ab dem 3. Juli umsetzen muss, zehn Produkte, die Länder entweder gar nicht mehr in Umlauf bringen dürfen oder für deren Vermeidung sie besondere Maßnahmen ergreifen müssen.

Diese Produkte machen zusammen mit Fischfanggeräten 70 Prozent des gesamten Meeresmülls in der EU aus. Eine menschengemachte Katastrophe für die Umwelt – die auch auf Artikel zurückgeht, für die es noch keine angemessenen Alternativen aus anderen Stoffen gibt. Das sind etwa Damenbinden, Zigaretten mit Filtern aus Kunststoff oder To-Go-Becher aus oder mit Plastik. Das ist die Gruppe von Produkten, für die mangels Alternativen noch kein Verbot vorgesehen ist. Sie erhalten in Deutschland ab Samstag aber ein neues Etikett, das Verbraucher vor dem Umweltschaden warnen und Tipps zur Entsorgung geben soll. „Einen wichtigen Schritt aus der Wegwerfgesellschaft“ nennt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Neuerungen.

Pro Stunde werden nach Angaben des Umweltministeriums in Deutschland rund 320 000 Einwegbecher für Kaffee und Co. verbraucht. To-Go-Verpackungen und Einweggeschirr brachten es im Jahr 2017 (letzter erfasster Wert) noch auf eine Müllmenge von mehr als 346 000 Tonnen.

Ob diese Kosten so schnell sinken werden, ist schwer einzuschätzen. Denn das restliche Plastikgeschirr, das Läden, Imbissbuden und Restaurants noch in ihren Lagern haben, darf auch nach dem 3. Juli noch verkauft werden. Gleiches gilt für alle anderen von nun an verbotenen Produkte – strikt untersagt ist dagegen das „Inverkehrbringen“, also der Import oder die Neuproduktion.