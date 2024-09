Grün pflanzen, Strom gewinnen Zwei auf eins: Wie funktioniert ein Solargründach?

Und dann geht es natürlich um die Statik. Schließlich kann so ein Quadratmeter Gründach laut Verbraucherzentrale NRW bis zu 180 Kilogramm schwer sein, wenn er denn mit Wasser vollgesogen ist. Kommt dann noch das Gewicht der Solarmodule hinzu, kann ein Dach an seine Belastungsgrenze kommen - oder darüber hinaus. Wer sich also überlegt, ein Solargründach auf dem Wohnhaus oder der Garage anzulegen, sollte zunächst die statischen Berechnungen des Dachs (etwa in den Baugenehmigungsunterlagen) in den Blick nehmen oder einen Fachbetrieb die Statik des Dachs überprüfen lassen. Bei kleineren Nichtwohngebäuden in Fertigbauweise wie Fertiggaragen, Gartenhäuschen oder Carports findet man Informationen zur maximalen Dachlast in den Herstellerangaben.