Teurer Verlust? Wohnungsschlüssel weg: Vermieter muss informiert werden

Und was, wenn ein Mehrfamilienhaus eine zentrale Schließanlage hat, Schlüssel also für die Hauseingangstür und die Wohnungstüren passen? Dann können Vermieter die Kosten für den Austausch der Schließanlage nur dann vom Mieter verlangen, wenn wirklich davon ausgegangen werden kann, dass ein Dritter, der den Schlüssel findet und Rückschlüsse auf die Adresse ziehen kann. „Dies ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn der Schlüssel beim Segeln in den See gefallen ist und nun dort auf dem Grund liegt“, so Lutz-Plank. Außerdem müssten die verlangten Kosten angemessen sein.