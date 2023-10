„Wohnungslage immer verzweifelter“ Düsterer Studentenwohnreport 2023 – doch Saarbrücken überrascht mit Spitzenplatz

Die steigende Nachfrage nach Wohnraum in Groß- und Universitätsstädten aufgrund von ausländischen Studenten und Fachkräften wird den Druck auf den Wohnungsmarkt weiter erhöhen. Gleichzeitig befindet sich Deutschland in einer Wohnungsbaukrise, da die steigenden Baukosten und das Zinsniveau nicht miteinander in Einklang stehen. Dies führt zu einem Rückgang der Bautätigkeit und einem wachsenden Mangel an Wohnraum, was zu weiteren Mietsteigerungen führen wird.