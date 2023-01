Immobilien : Wie verkaufe ich ein Haus ohne Makler? Fünf Tipps zum Immobilienverkauf

Service CUXHAFEN/BERLIN Wer seine Immobilie verkaufen will muss nicht immer einen Makler einbeziehen. Ein Verkauf ist auch ohne Hilfe möglich. Dafür brauchen Sie allerdings viel Geduld, gute Nerven und auch ein Gespür für den Markt. Mit diesen fünf Tipps klappt es:

Selbst verkaufen oder einen Makler zu Rate ziehen? Für das Selbermachen ohne professionelle Unterstützung spricht vor allem das Kostenargument: Denn ohne Makler fällt keine Provision an. Wer ohne Makler seine Immobilie verkauft, spart also seinen Anteil an dessen Honorar. Dafür müssen Eigentümer aber einiges an Arbeit, Absicherung und Überwindung leisten.