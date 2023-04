Ideen und Maßnahmen Wie Unternehmen Energie sparen

In den deutschen Werken von Mercedes-Benz Trucks in Wörth, im hessischen Kassel sowie in Gaggenau und Mannheim in Baden-Württemberg habe im Herbst die Montage der neuen Anlagen begonnen, bis Mai 2023 sollten diese nach und nach ans Netz gehen. Außerdem sei seit Beginn der Heizperiode die Temperatur in Büros und Produktionshallen um zwei Grad Celsius gesenkt worden, in den Sommermonaten werde die Klimatisierung in Büros reduziert.