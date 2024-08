Risse und Feuchtigkeit Wie kann ich erkennen, ob der Balkon absturzgefährdet ist?

Und auch die Bewohnerinnen und Bewohner können etwas tun: Nämlich darauf achten, dass sie ihren Balkon nicht überlasten. Balkone seien zwar in der Regel für 350 bis 500 Kilo pro Quadratmeter ausgelegt. „Das heißt also, auf einem Quadratmeter Balkon können locker vier, fünf, sechs, sieben Leute stehen. Die passen gar nicht auf einen Quadratmeter Balkon“, sagt Gebbeken. „Die normale Nutzung eines Balkons durch Personen sollte also kein Problem sein.“ Anders kann das aber aussehen, wenn man etwa ein Planschbecken auf dem Balkon aufstellt. „Dann wird es schwierig, weil wir dann ganz schnell diese Lasten überschreiten“, so der Statiker.