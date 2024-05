Lüften und schützen Wie hält meine Matratze länger?

Je nach Modell können Sie den Matratzenbezug waschen und so unschöne Verfärbungen und Flecken loswerden. Wichtig: Informieren Sie sich vorher mit einem Blick auf das Textilpflegeetikett des Bezugs, bei welcher Temperatur dieser gewaschen werden kann - und ob der Bezug in den Trockner kann oder an der Luft getrocknet werden muss. Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) empfiehlt, das Textil vor dem Aufhängen im feuchten Zustand einmal kräftig auseinanderzuziehen, damit es seine ursprüngliche Größe beibehält.