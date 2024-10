Herbst und Heizung Wie bereite ich mein Haus auf die kalte Jahreszeit vor?

Wer über den Sommer die Möbel umgestellt oder sich neu eingerichtet hat, sollte vor dem Heizstart darauf achten, dass Couch und Co. nicht direkt an einem Heizkörper stehen. Und auch die Vorhänge sollten nicht über die Heizkörper fallen. Denn dann staut sich die Wärme dahinter und wird nicht richtig an den Raum abgegeben. Am besten stellt man etwa das Sofa so auf, dass es mindestens 30 Zentimeter Abstand zur Heizung hat.