Falsch entsorgt Wenn drin ist, was nicht reingehört: Fehlwürfe im Biomüll

Was ist da denn alles drin? Obstschalen, Salat, Gras? Alles jedenfalls sehr viel breiiger und zermatschter als gedacht. Und es müffelt schon ziemlich in der großen Halle, in der die Müllwagen kommunaler Abfallwirtschaftsbetriebe am Tag zuvor ihren Biomüll abgeladen haben. Der aufgeschüttete Haufen ist stattlich, einzelne Bestandteile nicht mehr so recht auszumachen. Außer dem Plastik.