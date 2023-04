Streit in Konstanz Wenn die Eigentümergemeinschaft das Balkonkraftwerk ablehnt

Eine gesetzliche Hürde für die Anlagen, die BundeswirtschaftsministerRobert Habeck (Grüne) in einer kürzlich vorgestelltenPhotovoltaik-Strategie aus dem Weg räumen will. Demnach sollenEigentümer und Mieter einen Anspruch auf die Zustimmung für einBalkonkraftwerk bekommen - ähnlich wie schon beiE-Auto-Ladestationen. Damit würden die Mini-Solaranlagen in denKatalog der sogenannten privilegierten Maßnahmen aufgenommen.