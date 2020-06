Schallschutz : Wie Lärm vor dem Fenster bleibt

Berlin Das eigene Haus lässt sich mit Schallschutzfenstern gegen Verkehrs- und Fluglärm isolieren.

Lärm ist lästig und niemand entkommt ihm – nicht einmal in der eigenen Wohnung. Vor allem in Städten leiden viele Menschen unter ständigem Krach, den ihre üblichen Fenstern nicht abhalten. Wer solchen Lärm als Stress empfindet, kann auf Dauer gesundheitliche Probleme bekommen. Bluthochdruck und Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems sind mögliche Folgen. Die Lösung können Schallschutzfenster sein.

Es gibt diese Fenster mit verschieden hohen Schallschutzwerten. Normale Fenster mit Isolierglas begrenzten Geräusche von außen um etwa 32 Dezibel. Einfache Schallschutzfenster erreichten Werte von 40 bis 42 Dezibel, sogenannte Verbundfester bis 50 Dezibel und Kastenfenster 55 Dezibel, zählt Jürgen Benitz-Wildenburg vom ift Rosenheim, einem Prüfinstitut für Fenstertechnik auf. „Werden zum Beispiel draußen 80 Dezibel gemessen, innen sollen 30 Dezibel erreicht werden, braucht der Hausbesitzer Fenster mit einem Schallschutzwert von 50 Dezibel“, erklärt Benitz-Wildenburg. Bei einem niedrigen Außenschalldruckpegel von beispielsweise 60 Dezibel würde schon die normale Isolierverglasung für ein leises Innengeräusch ausreichen. Schallschutzfenster wären in diesem Fall nicht erforderlich.

Durch Fenster, die mit zehn Dezibel zu wenig gedämmt wurden, sei Lärm mit mindestens doppelter Lautstärke als bei exakter Auslegung zu hören, erklärt der Fenstertechniker. Umgekehrt mache es keinen Sinn, sicherheitshalber 20 Dezibel mehr als notwendig zu kaufen. Das sei unangenehm, weil es zu stark isoliere. Der Hausbesitzer fühle sich wie in einem Schallschutzraum. Benitz-Wildenburg rät, sich vorab zu informieren. Städte, Gemeinden und die Deutschen Bahn haben sogenannte Lärmkarten erstellt, in denen sich jeder über die Situation in seinem Wohnumfeld informieren kann.