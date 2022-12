Trockenstarre : Warum werden weiche Handtücher im Winter plötzlich rau?

Kennen Sie das auch? Wenn Handtücher im Haus trocknen, fühlen sie sich hart und rau an. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Frankfurt/Main Trocknen Handtücher im Winter im Haus, verändert sich ihre Struktur. Sie fühlen sich rau und hart an. Dagegen kann man aber etwas tun.

Im Winter fällt es am meisten auf: Sind Handtücher nach dem Waschen und Trocknen starr, hart und rau, kann das am fehlenden Luftzug liegen. Das Phänomen nennt sich Trockenstarre.

Beim Waschen geraten die Faser- oder Schlingenflore von Handtüchern in Unordnung, heißt es vom Forum Waschen zu diesem Phänomen. Trocknen diese aufrecht stehenden Enden in einem Zimmer ohne Luftbewegung, wird ihr Zustand fixiert. Die Folge: Die Textilien fühlen sich rau an.