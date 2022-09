Heizkosten senken : Vor- und Nachteile der Wärmepumpe – wann lohnt sich der Einbau?

BERLIN Die Wärmepumpe ist die umweltfreundliche und zukunftssichere Alternative zur Öl- und Gasheizung – und im Neubau eine gefragte Lösung. Aber ist sie auch das richtige für die Umrüstung in Bestandsbauten?

Wie funktionieren Wärmepumpen?

Wärmepumpe: Wo liegt der Vorteil und gibt es Nachteile?

Einen Großteil ihrer Energie gewinnt die Wärmepumpe kostenlos aus der Umwelt, laut dem Bundesverband Wärmepumpe sind es rund drei Viertel. Ein Anteil Strom wird aber benötigt – zum Betrieb der Pumpe. Da den Wärmepumpen aufgrund ihrer guten Ausnutzung regenerativer Energien eine tragende Rolle bei der Energiewende zugeschrieben werden, werden sie vergleichsweise gut gefördert. Was die recht hohen Kosten von rund 15 000 bis 35 000 Euro plus mögliche Kosten für Umbauten im Haus oder Erdbohrnungen etwas puffern kann.

Werden die Kosten des Einbaus einer Wärmepumpe staatlich gefördert?

Weitere fünf Prozent bekommt man, wenn die Wärmequellen ihre Energie aus Erde, Wasser oder Abwasser ziehen. Maximal sind also 40 Prozent Förderung für ein Bestandsgebäude drin – bei einer Deckelung von 60 000 Euro pro Wohneinheit (Stand ab 15. August 2022). Außerdem kann es regionale Fördertöpfe geben. Der Bundesverband Wärmepumpe bietet einen Förderrechner an, co2online hat einen Fördermittel-Check.

Für welche Gebäude eignen sich Wärmepumpen?

„Im Neubaubereich haben Wärmepumpenheizungen schon einen Anteil von über 50 Prozent“, so Stefan Materne. Aus gutem Grund: Diese energieeffizienten Neubauten benötigen am wenigsten Energie zum Heizen bei geringen Systemtemperaturen. Auch in Bestandsbauten können Wärmepumpen infrage kommen, vor allem wenn die Gebäude gut gedämmt sind und die Modelle zum Gebäude passen.

„Entscheidend ist die Vorlauftemperatur der Heizung“, sagt Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, die das Wasser im Heizungssystem hat, wenn es in die Leitungen und Heizkörper strömt – unabhängig von den Einstellungen, die wir etwa am Heizkörper vornehmen. „Je geringer sie ist, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe und umso weniger Strom wird verbraucht.“

Ideal sind laut Martin Sabel Vorlauftemperaturen von 35 bis 40 Grad im Dauerbetrieb, wie sie in Neubauten, gut gedämmten Gebäuden und bei entsprechend dimensionierten Heizkörpern in weniger gut gedämmten Gebäuden möglich sind. Aber auch höhere Vorlauftemperaturen von 55 Grad sind in den meisten Bestandsgebäuden ausreichend, so der Wärmepumpenexperte. „Moderne Wärmepumpen kommen aber auch kurzzeitig an sehr kalten Tagen mit 70 Grad Vorlauftemperatur zurecht.“