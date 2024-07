Spritzer vermeiden Vorbereitung spart Arbeit: Beim Streichen richtig abkleben

Flecken und Farbspritzer lassen sich außerdem mit Malerkreppbändern verhinden. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und für unterschiedlichste Zwecke. Für saubere Farbkanten auf glatten und leicht unebenen Untergründen kann man zum klassischen, universellen Malerband greifen. Wollen Sie Rundungen und Kurven abkleben, rät die DIY Academy, dehnbaren Krepp zu verwenden. Und wer mit Lacken arbeiten will, greift am besten zum Malerlackband.