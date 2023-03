Nießbrauchrecht nicht nur bei Immobilien Vermögen an Kinder übertragen: Mit diesem Trick sparen Sie steuern

Bleibt der Vater aber Nießbraucher, kommt auf den Freibetrag der Tochter noch der Kapitalwert des Nießbrauchs on top, der ebenfalls unversteuert bleibt. Bei einer angenommenen Jahresrendite von vier Prozent könnte der Vater so insgesamt einen Betrag von mehr als eine Million Euro, und damit das gesamte Depot, steuerfrei übertragen. Die Steuerersparnis: rund 90 000 Euro. Mit welcher Jahresrendite kalkuliert wird, hängt unter anderem von der Wertentwicklung des Depots in der Vergangenheit ab. Wer in einem ersten Schritt grob ermitteln möchte, wie hoch seine maximale steuerfreie Schenkung sowie die Steuerersparnis mit einem Nießbrauchsdepot ausfällt, kann dafür zum Beispiel den Rechner des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) nutzen.