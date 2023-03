Energiewende : Verbot von Gas- und Ölheizung auf dem Weg: Das sagen Experten zu den Alternativen

Angesichts des kommenden Gas- und Ölheizungsverbots, sollten Verbraucher jetzt wissen, welche Heizungstechnik sich für sie lohnt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Jetzt soll alles ganz schnell gehen: Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck plant ein Verbot von neuen Gas- und Ölheizungen. Damit soll der Einbau von Heizungsanlagen, die ausschließlich fossile Energieträger verbrennen, ab dem Jahr 2024 nicht mehr gestattet sein. Das geht aus einem in Bearbeitung befindlichen Gesetzentwurf hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Wer sich nun eine neue Heizung zulegen will, muss einiges beachten.

Diese Heizungen werden mit Fördergeldern bezuschusst

Der Klimaschutz soll auch im Gebäudesektor vorangetrieben werden, daher werden Heizungstechniken auf Basis erneuerbarer Energien im Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ bezuschusst, so die Verbraucherzentrale Saarland – hierzu gehören:

Hybridheizung

Wärmepumpe

Biomasse-Anlage

Solarthermie-Anlage

Obgleich das Aus für fossile Energieträger juristisch auf dem Weg ist, bedeutet das nicht, dass Gas keinerlei Zukunft hat. Stichwort: Hybridheizungen – bei dieser Heizungstechnik werden neben Gas auch erneuerbare Energieformen wie etwa Biomasse (Holzscheite, Pellets oder Hackschnitzel) eingesetzt. Sie kann auch mit einer Wärmepumpe kombiniert werden, die Luft- oder Erdwärme nutzt. Der Einbau von Hybridheizungen wird mit Fördergeldern unterstützt.

Zuschüsse gibt es zudem für Solarthermie-Anlagen, bei denen die Sonne in Kollektoren auf dem Dach Wasser erhitzt. Gefördert werden zudem Wärmepumpen, reine Biomasse-Anlagen, aber auch Hybridheizungen, bei denen mehrere Wärmequellen aus erneuerbaren Energien kombiniert werden, beispielsweise Solarthermie mit Holzpellets. „Es gibt bis zu 50 Prozent Zuschuss des Bundes auf die Investitionskosten“, sagt Ralph Schmidt, Geschäftsführer des Vereins „Arge Solar“ aus Saarbrücken, der in Energie- und Umweltfragen berät.

Ende der Pelletheizung? Das Umweltbundesamt fordert den Abschied vom Heizen mit Holz

Im Saarland hat das Heizen mit Holz eine lange Tradition. Doch in der jüngeren Vergangenheit haben öffentliche Debatten Menschen, die ihr Zuhause mit dem Rohstoff beheizen, verunsichert. Die Forderung des Umweltbundesamts stieß zuletzt auf massive Kritik. So setzte sich Forstbetriebsgemeinschaft Saar für das Heizen mit Holz ein und auch die Verbraucherzentrale Saarland schloss sich der Kritik an der Entscheidung der Behörde an: „Deutsches Pelletholz besteht zu etwa 90 Prozent aus Abfallholz. Die restlichen zehn Prozent kommen aus Industrieholz, das nicht zur Produktion von Schnittholz geeignet ist“, so die Verbraucherzentrale. Diese Hölzer müssten ohnehin entsorgt werden.

Auch Eric Scherer, Landesinnungsmeister der Schornsteinfegerinnung, kann den Vorstoß der Behörde nicht verstehen. „Bei modernen Pelletheizungen sind die Emissionen minimal.“ Der Feinstaub-Ausstoß, den das Umweltbundesamt als Gegenargument ins Feld führt, „liegt im Saarland weit unter den zulässigen Grenzwerten“. Bei der Innung sind 900 Pelletheizungen registriert. An der Saar sorgen außerdem 160 000 Kaminöfen in Ein- oder Zweifamilienhäusern für Wärme, eine Art des Heizens, die das Amt ebenfalls verbieten will.

Dies ist jedoch nicht so einfach. Kaminöfen, die die Grenzwerte einhalten (Kohlenmonoxid: vier Gramm je Kubikmeter Abgas, Feinstaub: 0,15 Gramm je Kubikmeter Abgas) dürfen weiter betrieben werden, obwohl sie aufgrund ihres Baujahrs eigentlich ersetzt werden müssten.

Wann und wo lohnt sich eine Wärmepumpe?

Wenn es um umweltfreundliches Heizen geht, liegt eine Heizungstechnik aktuell voll im Trend: die Wärmepumpe. „Viele interessieren sich dafür“, sagt Frank Auler, stellvertretender Innungsmeister der Saar-Landesinnung Sanitär-, Heizungs- und Klempnertechnik (SHK). Entsprechend sind die Lieferzeiten sehr lang. Außerdem kommt eine Wärmepumpe nur für Gebäude infrage, „die einen guten Dämmstandard haben“, stellt die Verbraucherzentrale Saar fest.

Obendrein müsse die Vorlauftemperatur niedrig sein, was etwa bei einer Fußbodenheizung der Fall ist. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, die das Wasser im Heizungssystem hat, wenn es in die Leitungen und Heizkörper strömt – unabhängig von den Einstellungen, die wir etwa am Heizkörper vornehmen. „Je geringer sie ist, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe und umso weniger Strom wird verbraucht“, sagt Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe.