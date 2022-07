Mission Hausbau: Teil fünf : Kreativität, Ausdauer und Todesanzeigen – Wie man sein Traumhaus finden kann

Foto: Lena Ziegler

Mission Hausbau: Seit über einem Jahr renoviert die SZ-Redakteurin Lena mit ihrem Mann ein 60er-Jahre-Haus. Aus ihrem Alltag zwischen Staubwolken und der Bohrmaschine berichtet sie in dieser Kolumne. Heute, im vierten Teil, geht es darum, wo man überhaupt Häuser findet, um seinen Eigenheimwunsch zu realisieren. Mit typischen und eher weniger typischen Tipps.

"Haus gesucht!", "Nette Familie mit Kind sucht ebenso nettes Haus", "Wer hilft, unser Eigenheimglück zu realisieren?"

Gefühlt hat meine Facebook-Timeline in den vergangenen Monaten nur aus solchen Haus-Gesuchen bestanden. Egal ob Singles, Paare oder Familien, alle suchen sie nur das eine: ein Haus, oder ein Grundstück, um ein Haus darauf zu bauen.

Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich langsam ein Alter erreiche, in dem sich meine Umgebung grundsätzlich mit dem Hauskauf beschäftigt. Vielleicht ist es auch die unsichere wirtschaftliche Situation, die momentan Immobilien als einzig sinnvolle Anlagemöglichkeit nahelegt.Oder es liegt an den vergangenen beiden Jahren, in denen man Corona-bedingt so viel mehr Zeit in seinen eigenen vier Wänden verbracht hat, als vorher. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Fakt ist: Der Markt für Häuser ist momentan ein stark frequentierter. Doch wie kommt man überhaupt an Häuser oder Grundstücke?

Immoscout, Immowelt, Ebay Kleinanzeigen: Aus dem Netz direkt ins Haus

Natürlich geht bei dem Wunsch nach einem eigenen Zuhause heutzutage der erste Blick ins Netz. Auf Immoscout, Immowelt, Wohnungssuche oder Ebay Kleinanzeigen werden die meisten Häuser eingestellt. Auch die Seiten der örtlichen Sparkassen oder Volksbanken können hier helfen. Bei guten Immobilien sollte man sich hier aber nicht zu lange Zeit lassen, um nach einem Besichtigungstermin zu fragen. Denn ebenso schnell wie sie eingestellt werden, können sie auch schon wieder verkauft sein. Vor allem, da diese Angebote auch gerne unter Suchanfragen bei Facebook gepostet werden.

Wann ist ein Haus zu alt für eine Sanierung?

Gerade momentan könnte dem ein oder anderen der Wunsch nach einem Haus auch schon beim kurzen Überfliegen der Anzeigen vergehen. Über 300 000 Euro für Immobilien aus den 60ern oder 70ern sind keine Seltenheit. Häufig gehen die Preise noch weiter in die Höhe. Hier kann es sich lohnen, nach wirklich günstigen Häusern zu schauen. Auch, wenn die Fotos dann erstmal nicht nach Traumhaus aussehen. Geht es auch noch ein bisschen älter? Wenn an einem 60er Jahre Haus Fenster, Heizung, Dach und die Elektroleitungen neu gemacht werden müssen, (und das sollten sie, falls nicht zwischendurch renoviert wurde), kann man das Geld auch in ein noch älteres Haus stecken. So viel mehr muss dort dann meist auch nicht mehr gemacht werden. Das erfordert jedoch ein wenig Kreativität und Vorstellungsvermögen und eventuell auch die Hilfe eines Fachmanns, um bewerten zu können, wie gut die Substanz der Häuser jeweils ist.

Typisch Saarland:Ich kenne jemand, der jemand kennt…

Ich schätze, beim Häuserverkauf in saarländischen Dörfern wird mindestens 75 Prozent nicht über irgendwelche Makler verkauft. Wer vernetzt ist, kann sich diese Kosten ohne Probleme sparen. Denn es kennt doch eigentlich immer jemand jemanden, der jemanden kennt, der genau dieses Haus oder Grundstück kaufen will. Das macht es für Menschen, die gerne neu in ein Dorf kommen wollen, sehr schwer, spart aber für alle anderen eine Menge Geld. Wer also plant, in ein paar Jahren eine Immobilie kaufen zu wollen, sollte vielleicht schon darüber nachdenken, in den Fußball- oder Turnverein zu gehen, Kirchenchöre sind auch nicht verkehrt, aber da sind wir ja schon beim nächsten Punkt. Denn da gäbe es noch die etwas makabren, aber auch recht effektiven Ansatz…

Was der Turnverein und Traueranzeigen mit dem Kauf einer Immobilie zu tun hat

Wann werden Häuser normalerweise verkauft? Wenn niemand mehr darin wohnt. Und ehrlicherweise kommt das meist dann vor, wenn Menschen sterben. Deshalb hat ein Bekannter von mir sich den Trick angeeignet, samstags Todesanzeigen zu lesen, um zu sehen, wo in seiner Nähe demnächst Häuser frei werden. Wem das zu gruselig ist: Ähnlich verhält es sich mit Scheidungen. Also auch da vielleicht einfach mal die Ohren aufhalten.