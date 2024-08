Kampf gegen Krümel und Co. „test“: Kein Kabelstaubsauger taugt als Allzweckwaffe

So befreiten zwar fast alle Sauger im Test Hartböden zuverlässig von Staub. Bei Teppichböden erledigten diese Aufgabe hingegen nur zwei Modelle gut. Bei Haaren von Haustieren kommen alle getesteten Geräte an ihre Grenzen. Und grobe Krümel schoben viele nur vor sich her. Getestet wurden fünf Modelle mit Staubbox und fünf mit Beutel („test“-Zeitschrift, Ausgabe 9/2024)