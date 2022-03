Hohe Energiepreise : Günstige Verträge für Strom und Gas laufen aus – das sollten Sie jetzt tun

Die Preise für Energie sind so hoch wie lange nicht. Mit einem neuen Strom – oder Gasvertrag zahlen Sie derzeit deutlich mehr als vor einem Jahr. Was also tun, wenn der noch günstige Vertrag demnächst ausläuft? Wir geben Tipps, wie Sie jetzt am günstigsten durch die Krise kommen.

Maximal ein Jahr Laufzeit – das raten Verbraucherschützer beim Abschluss neuer Gas- und Stromtarife regelmäßig. Denn bei einem Anbieterwechsel können Sie dann üblicherweise bessere Konditionen bekommen und damit Geld sparen. Doch üblich ist derzeit nichts. Die Folgen der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Energiepreise zuletzt stark ansteigen lassen. Im Schnitt müssten Sie bei einem Neuvertrag fast 40 Prozent mehr an Heizkosten zahlen als noch vor drei Wochen. Das geht aus Daten des Vergleichsportals Verivox hervor. Auch Strom verteuerte sich demnach um knapp 11 Prozent.

Der März 2022 ist also kein guter Zeitpunkt für einen Anbieterwechsel bei Strom und Gas. Was also tun, wenn der alte Vertrag schon gekündigt ist und demnächst ausläuft? Wir geben Tipps, wie Sie jetzt am günstigsten durch die Krise kommen.

Strom und Gas: Darum sind Grundversorger plötzlich eine Alternative

Grundversorger gelten normalerweise als teuer und sind deshalb eher unattraktiv. Doch jetzt sollten Sie sich die Angebote Ihrer örtlichen Grundversorger genauer ansehen. „Im Unterschied zu früher sind im Moment die Grundversorgungstarife oft eine günstige Alternative“, sagt Gertrud Truar von der Verbraucherzentrale Saarland auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung.

Info Der Grundversorger springt automatisch ein, wenn ihr alter Vertrag Gas- oder Stromvertrag endet und Sie noch keinen neuen Anbieter haben. Sie haben dann drei Monate Zeit, sich einen Anbieter zu suchen. Bis dahin zahlen Sie die Preise der Grund- und Ersatzversorgung.

Zudem sind bieten Grundversorger oft auch Tarife mit kurzen Laufzeiten an – von wenigen Wochen bis zu sechs Monaten. Damit haben Sie die Möglichkeit, auf möglicherweise sinkende Preise im Laufe des Jahres zu reagieren.

Gestiegene Energiepreise: Vergleichsportal können täuschen

Vergleichen lohnt sich auch und gerade bei den jetzt hohen Energiepreisen. Die Verbraucherzentrale rät allerdings zur Vorsicht bei Vergleichsportalen wie Verivox und Check24. Diese haben die Grundversorger häufig nicht mit aufgelistet und die angegeben Preise können derzeit veraltet sein. Um den wirklich besten Preis und den besten Anbieter zu finden, sollten Sie also auch auf den Internetseiten der Strom- und Gasanbieter direkt nachsehen.

Gastarif gekündigt – wann Sie einen neuen abschließen sollten

Im Winter wird geheizt, im Sommer macht fast niemand die Heizung an. Deshalb sind in den Wintermonaten auch abseits von Krieg und Corona-Pandemie die Preise hier höher als den Rest des Jahres. Gertrud Truar von der Verbraucherzentrale Saarland rät deshalb dazu, mit einem neuen Gastarif auf jeden Fall noch bis zum Sommer zu warten.

Vorsicht vor Lockangeboten bei Strom und Gas