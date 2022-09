Energiesparen : Strom sparen mit diesen Experten-Tipps: Das sind die größten Energiefresser im Haus

Düsseldorf Angesichts der Energiekrise explodieren die Stromkosten. Daher ist Energiesparen angesagt: Der Verband Privater Bauherren gibt Tipps, wie man die Stromfresser auf Sparflamme bekommt.

Die Preise für Energie steigen und werden absehbar auch nicht wesentlich günstiger werden. Da fragen sich viele, wo im eigenen Heim die Einsparpotentiale liegen. Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist – in der Summe kann man durch gezielte Maßnahmen seine Stromkosten also merklich reduzieren. Dafür ist es wichtig, die größten Stromfresser im Haushalt zu kennen. Der Verband Privater Bauherren listet die Top 10 der Stromfresser in Immobilien auf.