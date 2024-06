Lifehack-Check Strand-Hack: Mit dem Wäschenetz gegen Sand auf Badesachen

Nach einem schönen Tag am Strand bleibt häufig vor allem eines zurück: eine ganze Menge Sand. Wir finden ihn später überall dort, wo er nichts zu suchen hat. Auf den Fußmatten im Auto etwa, in den Schuhen und manchmal sogar im Bett. Bloßes Ausschütteln reicht da in der Regel nicht. Was kann man also tun, um den Sand auf den Badesachen loszuwerden - und zwar bevor er ins Auto oder Bett rieselt?