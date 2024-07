Von Effizienz bis Lautstärke Stiftung Warentest: Vier von fünf Wärmepumpen sind „gut“

Sie nutzen die Wärme der Umgebungsluft, übertragen sie auf einen Wasser-Kreislauf, das erwärmte Wasser fließt zu den Heizkörpern im Haus - und heizt dieses. So oder so ähnlich könnte man die Arbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpen in wenigen Worten umschreiben.