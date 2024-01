Aktueller Preiskompass für 75 deutsche Städte Saarländische Stadt ist Schlusslicht bei neuer Immobilien-Analyse

„Nach eineinhalb Jahren, in denen die Preiskurve stetig nach unten gezeigt hat, dreht sich diese auch in Köln und Hamburg nun wieder nach oben“, so Immowelt. In der Hansestadt sei der Preiszuwachs mit 0,1 Prozent zwar nur marginal, nach einem Rückgang von 1,9 Prozent im 3. Quartal scheine aber zumindest der Preisverfall gestoppt. Aktuell müssten Käufer im Durchschnitt 5 945 Euro für Wohneigentum in Hamburg zahlen - der zweithöchste Wert aller deutschen Großstädte. Auch in Köln seien die Vorzeichen wieder positiv: Von Oktober bis Januar erhöhten sich die Wohnungspreise laut der Analyse um 0,5 Prozent auf 4 652 Euro pro Quadratmeter. „Genauso wie in Hamburg verteuern sich auch in der Rheinmetropole die Preise erstmals seit der Zinswende wieder“, hieß es.