In Büro, WG und Co. So vermeidet man Ärger rund um den Gemeinschaftskühlschrank

Spätestens bei der Grundreinigung, besser noch wöchentlich, sollten Sie demnach auch den Kühlschrankinhalt kontrollieren. Am besten vereinbaren Sie dafür mit Ihren Kühlschrankmitbenutzern einen Termin, an dem alle da sind. Dann können Sie klären, wem eigentlich was gehört - und ob die Lebensmittel noch genießbar sind.