Gut vorbereitet So schützen Sie Ihr Haus vor Überflutung

So sollte man in den am meisten bedrohten Räumen alles herausräumen, was möglich ist. Das gilt besonders für Gefahrstoffe wie Benzin und Öl, Pflanzenschutzmittel, aber auch Farben, so das BBK. Diese sollten nicht ins Wasser gelangen. Passiert das doch, muss die Feuerwehr zur Beseitigung anrücken.