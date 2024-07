Gut gekühlt Schluss mit Gestank: Wie bleibt mein Kühlschrank sauber?

Auf das zweite Fach von oben können Sie etwa Joghurt, Sahne, Milch und Käse stellen, auf das dritte von oben fertig zubereitete Speisen. „Im unteren Ablagefach des Kühlschranks ist es am kühlsten - dort lagert man am besten Wurst, Fleisch und Fisch“, rät Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW). Ins Gemüsefach ganz unten gehören - wie der Name schon sagt - Gemüse, aber auch Obst. Beides lagert man am besten jeweils in separaten Fächern, wenn man diese denn im Kühlschrank zur Verfügung hat.