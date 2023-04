Finanzämter Rund 94.000 Einsprüche gegen Bescheide der Grundsteuerreform

Koblenz · Im Rahmen der Grundsteuerreform haben die Finanzämter in Rheinland-Pfalz dem Landesamt für Steuern zufolge aktuell rund 94.000 Einsprüche gegen Bescheide erfasst. Die Behörde in Koblenz machte am Dienstag darauf aufmerksam, dass man für Einsprüche in Papierform keine schriftliche oder telefonische Eingangsbestätigung erhalte.

11.04.2023, 16:24 Uhr

Informationen zur Grundsteuerreform sind auf der Steuerplattform Elster zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bei Einsprüchen über das sogenannte Elster-Portal hingegen erfolge eine automatische Versandbestätigung. In Rheinland-Pfalz sei der Großteil der insgesamt rund 2,5 Millionen zu erwartenden Grundsteuererklärungen eingetroffen, teilte die Behörde mit. Rund 907.000 Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide seien bereits versandt worden. Werde mit dem Einspruch nur die Verfassungsmäßigkeit des neuen Rechts angezweifelt und das Ruhen des Verfahrens beantragt, würden die Finanzämter dies grundsätzlich stillschweigend gewähren, hieß es. © dpa-infocom, dpa:230411-99-277592/3

(dpa)