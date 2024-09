Schraube locker? Ringmaulschlüssel im Test: Darauf sollten Sie achten

Zwölf Sets ohne und zehn mit Ratschen-Funktion haben die Tester unter die Lupe genommen. Das Fazit: So richtig danebengreifen kann an beim Kauf eigentlich nicht. Und doch lohnt sich ein genauer Blick - etwa auf die eigenen Bedürfnisse. Besonders wenn es um die Frage geht, ob es ein Set mit oder ohne Ratsche sein soll. Denn: Die Ratsche braucht Platz, wodurch das Werkzeug im Vergleich klobiger ist. So ist das Arbeiten ohne Absetzen besonders an engen Stellen zwar einfacher, aber eben nur, wenn der Platz ausreicht.