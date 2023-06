Energie Rheinland-Pfalz will Gesetz zu Windkraft schneller umsetzen

Vorgesehen ist unter anderem, dass in Rheinland-Pfalz bis 2030 auf mindestens 2,2 Prozent der Flächen Windenergie produziert werden kann, wie das Innenministerium am Dienstag in Mainz mitteilte. Die Bundesregierung hatte das Ziel von 2,2 Prozent erst für das Jahr 2032 ausgegeben.