Rente aufbessern : Immobilien für die Altersvorsorge: So können Sie Ihr Haus zu Geld machen

Wem die Rente nicht reicht, der kann sein Haus zu Geld zu machen und je nach Vertrag trotzdem darin weiterleben. Doch es gibt vieles zu beachten – alles Wissenswerte im Überblick.

Leibrente: Wohnrecht erlischt, wenn Sie ins Pflegeheim müssen

Die Leibrente gibt es in zwei Varianten, entweder lebenslang oder zeitlich begrenzt. Dabei wird in jedem Fall zuerst der Verkehrswert der Immobilie berechnet; davon abgezogen wird dann der Wert des Wohnrechts, das dem Verkäufer eingeräumt wird. Dieser Wert ist umso höher, je jünger der Verkäufer ist, respektive je höher vergleichbare Mieten in der Region sind. Denn jüngere Menschen kassieren tendenziell länger Leibrente, und in teuren Regionen wären die alternativen Wohnkosten auch höher. Deshalb ist die zeitlich begrenzte Leibrente in der Regel auch höher als jene, die bis zum Tod gezahlt wird.