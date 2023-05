Energie Rehlinger: Überarbeitung von Heizungsgesetz ist „zwingend“

„Ob eine ausreichende Anpassung des Gesetzentwurfes und begleitender Förderung zeitlich noch möglich ist, um ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2024 zu erreichen, steht in Frage“, sagte sie am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Der Bundesrat berät an diesem Freitag über den Entwurf für das von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagene Gebäudeenergiegesetz.