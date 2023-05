Rohstoffe zurückzugewinnen Recycling von Batterien: Da geht noch mehr

Insbesondere der seit Jahren steigende Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien und Akkus in unterschiedlichen elektronischen Geräten stelle eine große Herausforderung für die Entsorgung dar. Zum einen gehe es darum, über das Recycling teure Rohstoffe wieder zurückzugewinnen. Zum anderen seien falsch entsorgte Akkus „mit Abstand das größte Brandrisiko der Branche - in Fahrzeugen, auf Betriebshöfen und in den Behandlungsanlagen“.