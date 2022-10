Stiftung Warentest rechnet vor : Rechnung: Welche Elektroheizung kostet am wenigsten?

Rechnung: Welche Elektroheizung kostet am wenigsten?

Berlin Die Heizkosten sind hoch. Die Stromkosten aber auch - daher ist das Heizen mit Strom ebenfalls keine günstige Alternative. Die Stiftung Warentest hat das berechnet.

Das hat die Stiftung Warentest für verschiedene Arten von strombetriebenen Heizungen ausgerechnet. Wenig überraschend ist die Heizdecke am günstigsten, am teuersten sind Heizlüfter, Radiator und Konvektor. Doch ganz so einfach ist diese Bewertung nicht, denn es gibt noch praktische Einschränkungen.