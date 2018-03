Radieschen und Kresse schon in Balkonkasten säen

() Die ersten Gemüsesorten können bereits in die Kästen für Balkon und Terrasse gesät werden. Dazu zählen Radieschen, Rettich, Gartenkresse, Spinat, Karotten und Schnittsalate, erklärt die Bayerische Gartenakademie. Allerdings sollten die Gefäße zumindest die Nacht über im Haus stehen, denn es drohe noch Frost. Bis zur Keimung der Pflanzen reiche das wenige Licht im Haus gut aus. Danach aber sollten Hobbygärtner die Kästen am besten direkt am Gebäude ins Freie stellen und die Sämlinge bei Kälte nachts mit Stoff bedecken.

(dpa)