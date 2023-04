Aufträge brechen weg Platzende Immobilien-Träume reißen jetzt auch Baubetriebe im Saarland mit nach unten

Saarbrücken · Die Stimmung in den saarländischen Bau-Unternehmen war noch nie so schlecht. Es droht Kurzarbeit. Und wenn die Politik das Bauen nicht wieder attraktiver macht, sieht der Arbeitgeberverband der saarländischen Bauwirtschaft auch Betriebe in der Branche vor dem Aus.

Die saarländische Bauwirtschaft fordert von der Politik eine Neuausrichtung bei der Förderpolitik und Erleichterungen bei Genehmigungsvorschriften. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

In der saarländischen Bauwirtschaft herrscht Alarmstimmung. Seit Monaten steigen die Materialpreise explosionsartig an. Gleichzeitig wird Energie teurer. Und angesichts der ausufernden Bauzinsen platzen auch immer mehr Träume von den eigenen vier Wänden.