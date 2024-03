Weniger ist möglich Plastikfasten: So reduzieren Sie Ihren Plastikkonsum

Generell gilt: keine unnötigen Einzelverpackungen. Lassen Sie diese weg, können Sie nach und nach bei jedem Einkauf große Mengen an Einwegmüll einsparen. Damit die Einkaufstüten oder dünnen Obsttüten gar nicht erst gebraucht werden, bringen Sie gleich ein Gemüsenetz aus Stoff für loses Gemüse, eine Tragetasche oder einen Korb mit. So sparen Sie nicht nur Plastik, sondern auch zusätzliches Geld. Unverpackt-Läden, Wochenmärkte und Bioläden bieten oft nachhaltige Lebensmittel an und erleichtern das Plastikfasten.