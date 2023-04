Ahrtal Neue Gasleitung nach Flutkatastrophe soll in Betrieb gehen

Bad Neuenahr-Ahrweiler · Mehr als eineinhalb Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal wird kommende Woche eine neue Gasleitung in Betrieb genommen. Die Erdgas-Hochdruckleitung entlang der Weinberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler musste gebaut werden, weil bei der Flut im Juli 2021 die ursprüngliche Leitung entlang der Ahr „nahezu vollständig zerstört“ worden war, wie die Energienetze Mittelrhein am Mittwoch mitteilten.

19.04.2023, 11:51 Uhr

Noch bis Freitag soll die Leitung von innen gereinigt und eine Druckprüfung gemacht werden. Am kommenden Mittwoch soll dann der Druck an der Übernahmestation abgesenkt werden, um die neue Leitung anzubinden. Seit der Flutkatastrophe lief die Erdgas-Versorgung bislang über eine provisorische Hochdruckleitung. Diese könne dann abgeschaltet werden, hieß es. Der Verlauf der provisorischen Leitung entlang der Weinberge habe sich als „sehr praktisch“ erwiesen. Deshalb sei auch die endgültige Leitung weitgehend mit demselben Verlauf gebaut worden. © dpa-infocom, dpa:230419-99-369584/2

(dpa)