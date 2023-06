Verbraucher Netzagentur-Chef fordert bessere Beratung bei Heizungstausch

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat an das Handwerk appelliert, Verbraucher beim Heizungstausch besser zu beraten. „Es ist immer einfach, das einzubauen, was man seit 10 Jahren einbaut“, sagte Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Eine neue Gasheizung könne heute kostengünstiger wirken, werde in ein paar Jahren durch den CO2-Preis aber sehr teuer. Deshalb brauche es nun verlässlichen und zukunftsorientierten Rat.