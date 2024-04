Vom Abwasch bis zum Abfluss Natron und Co.: So klappt der Frühjahrsputz mit Hausmitteln

Wer mit der Hand spült, kann für den Abwasch Schmierseife nutzen. Bei hartnäckigen Speiseresten in Töpfen oder auf Blechen hilft Natron. Und wenn etwas angebrannt ist, können Spinat und Rhabarber zum Einsatz kommen, so Iris von Stephanitz. „Einfach in den Topf legen, ein bisschen Wasser dazu geben und aufkochen.“ Dank der in diesen Lebensmitteln enthaltenen Oxalsäure löse sich das Angebrannte.Der BUND gibt den Tipp, Zitronenschalen für das Säubern von Geschirr zu verwenden. Und wenn der Backofen mal nach Fisch riecht, können Zitrusfrüchte zum Einsatz kommen: Einfach die Restwärme nutzen und eine ausgequetschte Zitrone oder Orange in den Backofen legen, rät Iris von Stephanitz. „Dann ist der Geruch gebannt.“ Zum Entkalken von Kaffeemaschinen und Wasserkochern kann man übrigens mit Zitronensäure arbeiten.