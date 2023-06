Optimale Pflege Gießen im Sommer – die besten Tipps für prächtige Pflanzen und sparsamen Wasserverbrauch

Richtig. Bereits aus Omas Erzählungen weiß der Hobbygärtner, dass Pflanzen am liebsten morgens oder abends versorgt werden. Von Experten wird immer wieder empfohlen, frühmorgens zu gießen, bevor die Sonne anfängt zu brennen. Das Wässern am Abend birgt nämlich immer die Gefahr, dass auf den nassen Blättern nachts Fäulnis oder Pilzkrankheiten entstehen. Beim Gießen in den Morgenstunden kann dies seltener passieren, da die Blätter durch die morgendlichen Sonnenstrahlen schneller trocknen.