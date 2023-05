Steuern Ministerium: Rund 464.000 Grundsteuererklärungen abgegeben

In Rheinland-Pfalz habe es den Fehler nicht gegeben, da dort noch keine Erinnerungsschreiben verschickt worden seien, teilte die Sprecherin des Landesamtes für Steuern in Koblenz mit. „Wir wollten zunächst IT-seitig alle uns möglichen Parameter so festlegen, dass wir möglichst niemanden an die Erklärungsabgabe erinnern, der bereits übermittelt hat.“ Dies könne der Fall sein, wenn sich der Versandtermin mit dem Termin der Erklärungsabgabe von einem Bürger überschneide, sagte sie.