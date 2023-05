Entscheidender Vorteil Lohnt es sich aktuell, eine Immobilie zu kaufen? Das sagen Experten

Auch Jörg Utecht, der Vorstandsvorsitzende von Inter-

hyp, Deutschlands größtem Vermittler für private Bau-

finanzierungen, sieht in dem Wandel des Immobilienmarkts gewisse Chancen für Käufer: „In den vergangenen Jahren haben wir einen Verkäufermarkt erlebt. Es gab weniger Objekte, auf die meist viele Interessenten kamen.“ Das wandele sich nun, so Utecht. Die Preise fielen, das Angebot an verfügbaren Immobilien sei deutlich größer als zuvor. Mit einem schönen Nebeneffekt: Käufer könnten aufgerufene Preise nun sogar wieder verhandeln.