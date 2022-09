Branchentreffen in Leipzig : Lernen durch Nachahmen: Können Roboter Fachkräfte ersetzen?

Björn Ulrichsohn präsentiert am Stand der Firma Schmalz auf dem Robotics Festival in Leipzig Greifroboter. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Leipzig Roboter sind längst nicht mehr nur große sperrige Geräte, die in Industriehallen Teile montieren. Auf dem Robotics-Festival in Leipzig zeigt sich die Branche alltagsnah - und präsentiert sich als eine Lösung für ein drängendes Problem.

In Sachsen sei inzwischen in Sachen Robotik „eine Menge los“, sagte Thomas Schulz, Geschäftsführer des Branchenclusters Robot Valley Saxony, zur Eröffnung des Festivals. Rund 330 Unternehmen, 41 Forschungsinstitute und 27 Start-ups arbeiteten an Robotik-Projekten. Der Branchenumsatz in und mit der Robotik liege bei etwa sechs Milliarden Euro pro Jahr. Neben München und Aachen entwickle sich vor allem Dresden mit seiner Exzellenz-Uni zu einem international beachteten Standort. Das Cluster hatte voriges Jahr in Dresden ein erstes Robotics-Festival veranstaltet.