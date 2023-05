Jubiläum Lagarde: EZB entschlossen im Kampf gegen hohe Inflation

Am Mittwochabend wird mit einem Festakt in den Räumen der EZB in Frankfurt an die Gründung der gemeinsamen Notenbank erinnert. Die EZB nahm am 1. Juni 1998 ihre Arbeit auf. Am 1. Januar 1999 begann für 11 der damals 15 EU-Mitgliedstaaten das Euro-Zeitalter. Heute ist die Gemeinschaftswährung für mehr als 346 Millionen Menschen in 20 Staaten offizielles Zahlungsmittel.