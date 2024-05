Nutzen, nicht kaufen Kühlschrank und Co.: Lohnt es sich Hausgeräte zu mieten?

Übrigens: Aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen kann das Mieten von Hausgeräten durchaus Vorteile haben. „Die Geräte werden nach dem Miet-Ende in der Regel gründlich geprüft und wieder aufbereitet. Dann werden sie mehrmals vermietet“, sagt Eva Stüber. „Nicht mehr in den Kreislauf zu integrierende Geräte werden in der Regel professionell recycelt.“ Das liegt auch im Interesse der Hersteller, denn so bekommen sie oft relativ teure verbaute Bauteile zurück.